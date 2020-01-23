Öğretmenlere destek sendikaya öfke

Diyarbakır annelerini ziyarete giden 7 öğretmenin üyesi oldukları Eğitim İş Sendikası'ndan ihraç edilmesine HDP İl Binası önünde günlerdir evlatları için nöbet tutan ailelerden sert tepki geldi.Anneler, ihraç kararının CHP-HDP ittifakını bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan baba Süleyman Aydın, öğretmenleri ihraç eden Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım'ı telefonla arayarak tepki gösterdi. Ardından telefonu alan anneler de, Yıldırım'a öğretmenlerin haksızlığa uğradığını söyledi.Aydın, telefon diyaloğunu SABAH'a anlattı. Aydın, "Başkana 'Öğretmenlere haksızlık yaptınız. Buraya bir anne-baba olarak ve yürekleri acıdığı için bizi ziyarete geldiler. Kandil'e gitmediler. Siz bizden mi yanasınız, yoksa Kandil'in mi yanındasınız?' dedim. Yıldırım'da bana, 'Sizi ziyaretlerinde sendikanın adını kullandıkları için tepki gösterdik' yanıtını verdi" dedi.Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 16 yaşındaki oğlu Mustafa için, hasta olmasına rağmen 142 gündür nöbet tutan annelerden Ayşegül Biçer, "Aylardır oğlumdan gelecek bir haberi bekliyorum. Bizi ziyaret eden o öğretmen kardeşlerimiz, en anlamlı misafirlerimizdi. Ama, CHP ve HDP zihniyetinin haksızlığına uğradılar. Anneler olarak, onların verecekleri mücadelede de yanlarındayız. Onları bu haksız zulümle karşı karşıya bırakanlar cezalandırılsın. Asıl bizi ziyaret gelmeyenler utansın" diye konuştu.Oğlu Ramazan için eylemini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ ise, "Bizi ziyarete gelen o öğretmenler, hiçbir siyasi düşünceyle buraya gelmedi. Bir anne ve baba oldukları için geldi. Yüreği yanan insanlar olarak, bizi ziyaret edep eylemimize destek verdiler. Verecekleri mücadelede destek vermeye hazırım" dedi.Eğitim-İş Sendikası'ndan ihraç edilen 7 öğretmen karara tepki göstererek haklarını hukuki yollarla arayacaklarını dile getirdi. Öğretmenlerden Ayla Salmanlı, "28 Eylül'de Diyarbakır annelerini ziyareti gündemiyle, Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplandı. Bunun bir tiyatro olduğu, disiplin kuruluna talimat verircesine 'Bu arkadaşlar ihraç edilsin' mesajı verildi. Disiplin Kurulu ihraç kararını aldı. Olağanüstü Genel Kurul, 20 Ocak'ta yapıldı ve ihraç edildik. İhraç edilen biz değildik. Annelerimiz ve onların duyguları ihraç edildi. Verilen karar hukuki değil. Bizi kimse perdelemeye çalışmasın" diye konuştu.Sendikadan ihraç edilen öğretmenlerden Sermin Erdem ise, "Çocuklarım, görev edindiğim Cumhuriyeti korumak ve devamını sağlamak ilkesini çocuklara öğretmek zorundayım. Annelerinin seslerine duyarsız kalmamız mümkün değildi. Her biri dağdan insin, okusun. Doktor olsun, mühendis olsun, bu çağrıyı bizim de yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için Diyarbakır'a gittik" diye konuştu.Eğitim İş Başkanı Orhan Yıldırım ve bağlı bulunduğu Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'ın 7 öğretmenin ihracı ile ilgili açıklamaları ise 'özürleri kabahatlerinden büyük' dedirtti. Mehmet Balık, "Böyle bir nedenle üyeliğin düşürüleceğini sanmam" dedi. Orhan Yıldırım ise disiplin talebinin konfederasyondan geldiğini, kendilerinin ise kararı işlettiğini söyleyerek "Anneleri ziyaret insani, vicdani bir konu. Sorun öğretmenlerin izinsiz olarak konfederasyonun adını kullanmaları. Annelerin eylemlerini destekliyoruz. Karar ideolojik değil. İhraç, kural ve usulün işletilmesinden doğdu" diye konuştu.

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