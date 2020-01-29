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Suriyeli 3 üniversite öğrencisiyle beraber aynı evi paylaşan Mahmud'un yaşadığı 4 katlı bina da çevredeki bazı evler gibi hasar görmüş durumda. Birinci dereceden hasarlı olduğu belirtilen binanın girişinde çatlağın oluştuğu dairede kalan Suriyeli Mahmud, yardım taleplerini ise geri çevirdi. Mahmud, "Ben meşhur olmak veya yardım almak gibi bir düşüncem yoktu. Tek derdim insanlık görevi ve Allah rızasıydı. Depremde bizim evimiz de zarar görmüştü. Ama burada kalmaya bir süre daha devam edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesinin kendisine gurur verdiğini ifade eden Mahmud, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Türk vatandaşlığı bana şeref verir" dedi. Mahmud Türk Kızılay'ın başlattığı ailesiyle buluşturma gayretini kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu, ifade etti.