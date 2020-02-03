‘2020 erişebilirlik yılı’ genelgesi açıklanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın engellilik ve yaşlılara destek konusuna kalite çıtasının yükseltilmesi konusunda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda önemli bir adım daha atıyor. Başkan Erdoğan, 2020 yılını "erişebilirlik" yılı ilan ederken, bugün yayınlanacak genelgeyle A Plus bakım merkezlerine primden vergiye her alanda teşviklerde öncelik sağlanacak. Hükümet, engelli, yaşlı vatandaşlar için erişilebilir yaşam hedefiyle sosyal desteklerden şehir planlamasına kadar birçok alanda kaliteyi artırmak bu yılda önemli projeleri yaşama geçiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'nin bakım merkezlerinde kalite yılı olacağını belirterek, "Engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli. Hem bakım hizmetlerimiz hem de huzurevlerimiz var. Bakım merkezleri için belli standartlar oluşturduk. Bakım merkezlerine kalite puanı ile teşvik gelecek. Farklı teşviklerle destekleyeceğiz" dedi.