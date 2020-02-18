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‘Erdoğan, oyun değiştirici liderliğin öncüsü’

kurmayları, Erdoğan ve Trump’ı ortak noktaları ile karşılaştıran Gamechanger (Oyun Değiştirici) adlı kitabı değerlendirdi: Erdoğan, oyun değiştirici liderliğin öncüsü

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
‘Erdoğan, oyun değiştirici liderliğin öncüsü’
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'u ortak noktaları ile karşılaştıran Erbil Günaştı ile Daphne Barak'ın kaleme aldığı Gamechanger (Oyun Değiştirici) adlı kitabın yankıları sürerken, kitaba AK Parti kanadından da değerlendirmeler geldi. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, "Erdoğan, oyun değiştirici liderliğin öncüsü" yorumunu yaparken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Erdoğan'ın liderler arasında yükselen bir güç olduğuna dikkat çekti. AK Parti kurmayları şöyle konuştu:

OYUN DEĞİŞTİRİCİ
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal: Bütün kuralların değiştiği, kurumların AB, NATO, BM gibi kurumların işlevsizleştiği dönemde kural değiştirici, oyun değiştirici liderlik biçimi önem kazanır. Kitap bu yönüyle önemli bir noktayı yakalamış gözüküyor. Değişimin bütün uçurumları ile geldiği bir dönemden geçiyoruz ve bu tarz liderliğinin öncüsü Recep Tayyip Erdoğan. Bu anlamda Trump ve Boris için Erdoğan tarzı liderliğin takipçileri diyebiliriz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Elbette her iki lider ortak yanları var. Ancak Trump, giderek dünyada ağırlığı azalan ABD'nin konumunu muhafaza etmeye çalışırken, Erdoğan yükselen bir güç olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde etkinliğini artırıyor. ANKARA

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‘Erdoğan, oyun değiştirici liderliğin öncüsü’
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