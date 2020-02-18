Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'u ortak noktaları ile karşılaştıran Erbil Günaştı ile Daphne Barak'ın kaleme aldığı Gamechanger (Oyun Değiştirici) adlı kitabın yankıları sürerken, kitaba AK Parti kanadından da değerlendirmeler geldi. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, "Erdoğan, oyun değiştirici liderliğin öncüsü" yorumunu yaparken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Erdoğan'ın liderler arasında yükselen bir güç olduğuna dikkat çekti. AK Parti kurmayları şöyle konuştu:Bütünkurallarındeğiştiği, kurumların AB,NATO, BM gibi kurumlarınişlevsizleştiği dönemde kuraldeğiştirici, oyun değiştiriciliderlik biçimi önem kazanır.Kitap bu yönüyle önemli birnoktayı yakalamış gözüküyor.Değişimin bütün uçurumlarıile geldiği bir dönemden geçiyoruzve bu tarz liderliğininöncüsü Recep Tayyip Erdoğan.Bu anlamda Trump ve Borisiçin Erdoğan tarzı liderliğintakipçileri diyebiliriz.Elbette her iki liderortak yanları var. AncakTrump, giderek dünyadaağırlığı azalanABD'nin konumunumuhafaza etmeye çalışırken,Erdoğan yükselenbir güç olarakTürkiye'nin bölgeselve küreseldüzeyde etkinliğiniartırıyor.ANKARA