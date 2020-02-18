Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'u ortak noktaları ile karşılaştıran Erbil Günaştı ile Daphne Barak'ın kaleme aldığı Gamechanger (Oyun Değiştirici) adlı kitabın yankıları sürerken, kitaba AK Parti kanadından da değerlendirmeler geldi. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal, "Erdoğan, oyun değiştirici liderliğin öncüsü" yorumunu yaparken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise Erdoğan'ın liderler arasında yükselen bir güç olduğuna dikkat çekti. AK Parti kurmayları şöyle konuştu:
OYUN DEĞİŞTİRİCİ
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Mahir Ünal:
Bütün
kuralların
değiştiği, kurumların AB,
NATO, BM gibi kurumların
işlevsizleştiği dönemde kural
değiştirici, oyun değiştirici
liderlik biçimi önem kazanır.
Kitap bu yönüyle önemli bir
noktayı yakalamış gözüküyor.
Değişimin bütün uçurumları
ile geldiği bir dönemden geçiyoruz
ve bu tarz liderliğinin
öncüsü Recep Tayyip Erdoğan.
Bu anlamda Trump ve Boris
için Erdoğan tarzı liderliğin
takipçileri diyebiliriz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Elbette her iki lider
ortak yanları var. Ancak
Trump, giderek dünyada
ağırlığı azalan
ABD'nin konumunu
muhafaza etmeye çalışırken,
Erdoğan yükselen
bir güç olarak
Türkiye'nin bölgesel
ve küresel
düzeyde etkinliğini
artırıyor.
ANKARA