Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Komandolar İdlib sokaklarında... Verilen süre doluyor

Komandolar sokaklarında... Verilen süre doluyor

Esad, 'de masum sivilleri katletmeye devam ederken, Türk askerinin bölgedeki varlığı da artırıldı. Esad'a verilen sürenin sona yaklaşmasıyla birlikte komandolar, İdlib sokaklarında devriye atmaya başladı.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 16:50 ABONE OL
Komandolar İdlib sokaklarında... Verilen süre doluyor

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amacıyla Suriye'ye gönderilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı. Esad rejimi ve yabancı terörist gruplar ile askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında, İdlib'in güney ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında bir aydan bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyordu.

VERİLEN SÜRE DOLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejimine saldırıları durdurması için şubat ayının sonuna kadar süre vermişti. Sürenin yavaş yavaş sona gelmesiyle birlikte bölgede, Türk askerinin varlığı da artış gösterdi.

KOMANDOLAR İDLİB'DE
İlk olarak Türkiye sınırına konuşlanan Mehmetçik, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra İdlib sokaklarına dağıldı. Komondoların gelmesi, halk tarafından coşkuyla karşılandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Komandolar İdlib sokaklarında... Verilen süre doluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN