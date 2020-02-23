FETÖ operasyonları: 70 tutuklama 11 gözaltı

KIRIKKALE NAMAZ VAKİTLERİ

İZMIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 43 ilde operasyon düzenlendi. Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne mensup astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf, toplam 157 şüpheliden 139'u geçtiğimiz günlerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i değişen delil durumuna göre kolluk birimlerince, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı. Geri kalan 99 şüpheliden 62'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Amasya'da da 3 astsubay tutuklandı. 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturma kapsamında Erzurum'da gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, Kırıkkale merkezli 6 ilde 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.SABAH