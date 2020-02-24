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, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

, ile bir telefonda görüşmesi yaparak, koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirleri değerlendirdi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 22:26 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 22:33 ABONE OL
Bakan Koca, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Ogtay Shiraliyev ile bir telefonda görüşmesi yaparak, koronavirüs ile ilgili alınacak tedbirleri değerlendirdi.
Bakan Koca Twitter hesabından yapığı paylaşımda, "Komşu ülkelerde yaşanan Koronavirüs vakalarına karşı, Türkiye ve Azerbaycan olarak, iki ülke arasında alacağımız tedbirler hakkında istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

İRAN SAĞLIK BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile bir araya geldi. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçi Farazmand ile Bakanlıkta yaptıkları görüşmede, İran'da yaşanan yeni koronavirüs vakası nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini ve komşu iki ülke olarak aldıkları tedbirleri istişare ettiklerini bildirdi.

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Bakan Koca, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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