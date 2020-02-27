Son dakika: Evde içki imalatına jandarma baskını

Son dakika haber: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. isimli bir kişinin olduğu ve İstanbul'da bulunan bir apartmanın zemin katındaki depoda sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Söz konusu depo ve çevresi takibe alındı. İstanbul'da bulunan bir depoda ürettiği sahte içkileri, evinde pet şişelere dolduran ve kendine ait Tekel bayisinde satan M.Y., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.





KENDİNE AİT TEKEL BAYİSİNDE KAÇAK İÇKİ SATIYORMUŞ

Yapılan aramada 320 litre sahte viski ve 1215 litre sahte votka olmak üzere toplam 1535 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli M.Y'nin sahte ürettiği içkileri Avcılar'da bulunan ve kendisine ait olan tekel bayisinde sattığı da belirlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin sağlıksız koşullarda şişelediği sahte alkol yakalanmasaydı, binlerce kişi farkında olmadan zarar görecekti.

JANDARMA İÇKİ İÇEN VATANDAŞLARI UYARDI

İçki içen vatandaşları uyaran İstanbul Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceğini, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması gerektiğini bildirdi. Sahte alkol olduğundan şüphelendikleri bir durum olduğunda 174 Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti.



