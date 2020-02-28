Rejimin kaybı çok büyük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi Açılış Dersi'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın değerlendirmelerinden satırbaşları:* Libya'da gelişmeler istediğimiz şekilde gidiyor. Aynı şekilde İdlib'de de gelişmeler lehimize dönmüş durumda. Biz Adana mutabakatı ile İdlib'deyiz. 911 km sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. 'Orada ne işimiz var' diyor. Sen anlamazsın, siyasetin cahilisin. Akıl veriyor, 'Esad ile görüşün' diyor. Çok seviyorsan sen git görüş. Esad'ın nasıl bir katil olduğunu görmüyorsan sana ne diyeyim. Sen daha Esad'ı tanımazken ben görüşüyordum ve onun karakterinin ne olduğunu biliyorum.* TSK sınırlarımızın korunmasında ve sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazıyor. Gayrımeşru yönetim Hafter bir yerlerden güvenlik desteği alıyor. biz de Libya'da askeri destek noktasında verdiğimiz çaba ile Libya'da daha önce lehine gelişen yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de 3 şehidimiz var. Rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele devam ediyor. Ruslar'la görüşmeler sürecek.* İran'ın desteği olmasa Esad ayakta kalamaz. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. Batısından doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Yüzbinlerce vatandaşını öldüren bir Esad'ı dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz.* Bu aralar Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor, geliyorlarmış. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz, geldik, geliyoruz, hala geleceksiniz. Bu millet buraları size teslim etmez.* Hakim savcı sayımızı 9 bin 349'dan 20 bin 616'ya çıkartırken 267 yeni hizmet binasıyla altyapıyı geliştirdik. Şimdi Bay Kemal hakimlere, savcılara veriyor, veriştiriyor. Neyi veriyor, veriştiriyorsun? Onlar da hizmetini yapıyor. Dert başka. Adaletin tecellisi beyefendiyi rahatsız ediyor.* Tüm ekonomik göstergelerde 2002'ye göre çok ilerde bir yere ulaştık. Son dönemde maruz kaldığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bugün Çin'de yaşanan sorunlar sebebiyle alternatif olarak gözler hemen Türkiye'ye çevriliyorsa bunda son 17 yılda yüksek teknoloji ve ihracat odaklı güçlendirdiğimiz sanayi altyapımızın büyük payı var.* Hukuki olarak engeli olmayan her insanı potansiyel bir üye olarak görüyoruz ve partimize davet ediyoruz. Arkadaşlarımız kapı kapı gezerek icraatlarımızı anlatmalı ve partimize yeni üyeler kazandırmalılar. AK Parti'ye ocak ayında 45 bin yeni üye katıldı.* Eğitimden sağlığa ve diğer tüm alanlarda eserlerimiz mevcut. Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli, hakkını vermek için gayret göstermeliyiz. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyenden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam, para için siyaset yapanlar gün gelince unutulup gitmeye mahkumdur. Günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla 18 senedir çalışıyoruz. Asli işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın. Kibir en tehlikeli bataklıktır. Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı helali umursamazsanız halkın ve hakkın rızasına nail olamazsınız.* Avrupa, kapısına gelen mazlumları, kendi refahına ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Almanya'da yaşananlar malum, 11 Müslüman öldürüldü. Bunun 5'i bizim vatandaşımız. Ne oluyor? Yürekleri acıyor mu? Yok. Polisler bile sadece seyirci, bunlar yaşandı.* Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008'de başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisi'nde 74 bin kişiye eğitim verildi. 'Siyaset, akademide başlar' sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecek. Akademiye eğitim için başvuranların 3'te 2'sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor. AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları'ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor. Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar.* Siyasette sembol isimler vardır. Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9. vefat yıldönümü. Kendisiyle siyasette çok mücadele verdik. Erbakan hocamızdan çok şey öğrendik. Merhum hocamız ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, millet ve ümmet için çalışmaya adamış, büyük bir ilim, siyaset ve devlet adamıydı. Bu ülkenin kendi silahını, sanayisini üretebileceğine inanıyordu. Anadolu'daki insanlara fırsat gösterilmesi gerektiğini söylemiştir. Ahlakı, dürüstlüğü siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören hocamız, geride saygıyla, güzellikle, dua ile yad edilen müstesna bir miras bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.

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