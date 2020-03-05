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'nün akademi yapılanmasında yer alan doktora hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Gazi Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. , 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Işık ve avukatı katıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.3.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 16:53 ABONE OL
FETÖ'nün akademi yapılanmasında yer alan doktora hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gazi Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan ve Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Işık, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren ve bilgisayarında ByLock kalıntısı bulunduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen Işık, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti Işık'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı Serhat Işık, Gazi Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 Ağustos 2018'de tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

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FETÖ'nün akademi yapılanmasında yer alan doktora hapis
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