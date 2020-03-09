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Bekmezci hakim karşısında! Davada çarpıcı son dakika ifadesi: Erdoğan'ı attan düşürmek için...

'de nefes kesen bir son dakika operasyonu ile yakalanan üst düzey yöneticilerinden Yusuf Bekmezci davasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Verilen ifadeler, Bekmezci'nin oyunları ve tanıkların anlattıkları davanın ve FETÖ için bu ismin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bekmezci 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Bekmezci'nin avukatı, müvekkilinin alzheimer olabileceğiyle ilgili şüpheleri olduğunu, anlamsız tepkiler verebileceğini iddia etti. Davada Başkan Erdoğan'ın attan düştüğü gün yapılan organizasyonla ilgili çarpıcı son dakika ayrıntıları ortaya çıktı. İşte davada son durum!

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.3.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 15:57 ABONE OL
Bekmezci hakim karşısında! Davada çarpıcı son dakika ifadesi: Erdoğan'ı attan düşürmek için...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleriyle tepe yöneticileri ve önde gelen iş insanlarıyla sözde imam-ağabeylerini konu alan soruşturma dosyası kapsamında aranan, FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'nın yeri Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Takibe alınan Sarı, Bornova'da örgütün sözde Çiğli eyalet imamı Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Bunun üzerine ekipler, Arslan'ı da takibe aldı. Yapılan takipte, Fatih Mehmet Arslan'ın yaklaşık 3 ay boyunca Çiğli'de bulunan lüks bir siteden yalnızca market alışverişi için dışarıya çıktığını belirledi.

Duruşmaya çarpıcı son dakika ifadeleri ve Bekmezci'nin akılsızlık, kendi kendine yetememe ve alzeihmer hastalığı gibi bahaneleri damga vurdu. İşte kritik davasından son bilgiler;

ELEBAŞI GÜLEN'İN EN YAKINLARINDAN

Aylar süren takibin ardından ekipler, eve bir son dakika operasyonu düzenledi. Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında aranan Yusuf Bekmezci, Sarı ve Arslan gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Gülen'in en yakınlarından biri olduğu ve 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirildiği tespit edildi. Bekmezci, 23 Ocak'ta, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Bekmezci hakim karşısında! Davada çarpıcı son dakika ifadesi: Erdoğan'ı attan düşürmek için...
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