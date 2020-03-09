Bekmezci hakim karşısında! Davada çarpıcı son dakika ifadesi: Erdoğan'ı attan düşürmek için...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi ve İzmir'deki ana finansörleriyle tepe yöneticileri ve önde gelen iş insanlarıyla sözde imam-ağabeylerini konu alan soruşturma dosyası kapsamında aranan, FETÖ/PDY'nin sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'nın yeri Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Takibe alınan Sarı, Bornova'da örgütün sözde Çiğli eyalet imamı Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Bunun üzerine ekipler, Arslan'ı da takibe aldı. Yapılan takipte, Fatih Mehmet Arslan'ın yaklaşık 3 ay boyunca Çiğli'de bulunan lüks bir siteden yalnızca market alışverişi için dışarıya çıktığını belirledi.

Duruşmaya çarpıcı son dakika ifadeleri ve Bekmezci'nin akılsızlık, kendi kendine yetememe ve alzeihmer hastalığı gibi bahaneleri damga vurdu. İşte kritik FETÖ davasından son bilgiler;

ELEBAŞI GÜLEN'İN EN YAKINLARINDAN

Aylar süren takibin ardından ekipler, eve bir son dakika operasyonu düzenledi. Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında aranan Yusuf Bekmezci, Sarı ve Arslan gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Gülen'in en yakınlarından biri olduğu ve 'kadim abi-irşatçı' olarak nitelendirildiği tespit edildi. Bekmezci, 23 Ocak'ta, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.