Yunan askerinden insanlık dışı hareket ‘sizi keseceğim’

Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor. Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken hayatını kaybedenler de oluyor. Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan askeri kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor. Yunan askerlerinin makineli tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi önceki gün görüntülenmişti. Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.



'ÜZERİME KAYNAR SU DÖKTÜLER'

Sınır kapısındaki barikatı aşmaya çalışırken Yunanistan tarafından üzerine sıcak su döküldüğünü öne süren sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne'de tedavi görüyor. Afgan Abdülmüttalib Ulimuhammed "Allah Türklerden razı olsun. Yunanistan'ın zulmü bitsin artık" dedi.







'ALLAH TÜRKİYE'DEN RAZI OLSUN'

Başkan Erdoğan'ın önceki günkü konuşmasında "3 yaşındaki yavrunun düşe kalka nasıl sınıra doğru yürüdüğünü torunuma gösterdim. 'Bak, kötü amcalardan kurtulmak için gidiyor' dedim." sözleriyle bahsettiği Suriyeli Necla'nın ailesi sınırdaki bekleyişini sürdürüyor. Babası Mahmud Ahmed, "Necla da Erdoğan'ın torunudur. Dediği gibi Suriye'den kötü adamlardan, Esad'den kaçıp Türkiye'ye geldik. Allah Türkiye'den razı olsun. Yunan'ın yaptığı ortada" dedi.

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