En alttan en tepeye hepsi bu işin içinde

YALOVA NAMAZ VAKİTLERİ

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 17 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında olan ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına mektup yazdı. Mektupta, kendisine yatırılan paraların büyük bölümünü belediyede muhasebeci olarak çalışan Reşat Elgin'e geri verdiğini öne süren Bilgi, bu işlemlerin hukuki zeminde olduğunu düşündüğü için yaptığını yazarak, "Hiçbir şüphem yok ki, bu işten Reşat Elgin'den başlayarak, silsile usulüyle en alttan en tepeye herkesin haberi ve bilgisi vardır" ifadelerini kullandı.Yalova Belediy20 milyon lirayı bulduğu ifade edilen rüşvet ve zimmet soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanmış, Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.