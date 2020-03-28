CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından koronavirüs ile ilgili dosyayı incelediğini gösteren bir fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, fotoğrafla birlikte, "Koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" mesajını verdi. ANKARACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferansla toplantı yaptı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı. Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da bulundu. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Soylu ile video konferans yöntemiyle görüştü. Akar'ın korona virüsle mücadele çalışmaları konusunda bilgi verdiği görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı. ANKARA