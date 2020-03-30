Umrecilerin karantina süresi sona erdi

ISPARTA NAMAZ VAKİTLERİ

Koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçramasının ardından umreden dönenler Konya, Ankara, Isparta'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında karantinaya alınmıştı. Umrecilerin 14 günlük karantina süreci sona ererken, testleri pozitif çıkanların hastanede tedaviye alındığı, belirti gösterenlerin ise karantinada tutulmaya devam edileceği öğrenildi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazıları da testlerinin pozitif çıkması üzerine hastaneye götürüldü. Karantina süresi dolan umrecilerin tahliyeleri de durduruldu. Konya'da vatandaşlara son gün yeni bir test daha yapıldığı, eve dönüşe ise bilim kurulu kararına göre karar verileceği öğrenildi.