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Kanlarıyla umut olacaklar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Gündem
Giriş Tarihi: 9.4.2020 ABONE OL
Kanlarıyla umut olacaklar
Koronavirüsü yenerek iyileşen hastalardan alınacak kan, yeni hastalara umut olacak.
Virüsü İrlanda'da kaldığı evden kapan ve Türkiye'de iyileşen Mehmet Toygan Sarıtaş: Hasta olup iyileşenlerin kanıyla hastaların iyileşmesi kolay oluyormuş. Bir faydası olacaksa, şartları sağladığım taktirde resmi makamlarca kan vermeye hazırım. Karantina sürecimin bitmesine 3 gün kaldı.
Hastalığı gittiği dershaneden kaptığını düşünen Beden Eğitim Öğretmeni Damla Yazıcı: Ben hastalığı yeneli 14 gün oldu. Karantina sürecimin son günündeyim. Kan bağışıyla ilgili bana sosyal medya üzerinden çok ulaşan oldu. Ben elbette yardımcı olmak isterim. Resmi makamlarca, yapılan her türlü işlemlerde gönüllü olurum.
İrlanda'da dil tatilinde virüs kapan ve Sivas'ta tedavi olan Ayten Sevil: Benim tedavi sürecimden sonra yapılan testim negatif oldu. Şu anda gayet iyi durumdayım. Ancak karantina sürecim birkaç gün daha devam edecek. Devletimize bir vefa borcumuz var, onu bir nebze ödemiş oluruz. Onlar bizi iyileştirdi biz de insanlığı iyileştirelim.
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