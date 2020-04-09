Kanlarıyla umut olacaklar

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SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ

yenerek iyileşen hastalardan alınacak kan, yeni hastalara umut olacak.: Hasta olup iyileşenlerin kanıyla hastaların iyileşmesi kolay oluyormuş. Bir faydası olacaksa, şartları sağladığım taktirde resmi makamlarca kan vermeye hazırım. Karantina sürecimin bitmesine 3 gün kaldı.Ben hastalığı yeneli 14 gün oldu. Karantina sürecimin son günündeyim. Kan bağışıyla ilgili bana sosyal medya üzerinden çok ulaşan oldu. Ben elbette yardımcı olmak isterim. Resmi makamlarca, yapılan her türlü işlemlerde gönüllü olurum.Benim tedavi sürecimden sonra yapılan testim negatif oldu. Şu anda gayet iyi durumdayım. Ancak karantina sürecim birkaç gün daha devam edecek. Devletimize bir vefa borcumuz var, onu bir nebze ödemiş oluruz. Onlar bizi iyileştirdi biz de insanlığı iyileştirelim.