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Bizim temsilcimiz değildir

Giriş Tarihi: 11.4.2020 ABONE OL
Bizim temsilcimiz HDP değildir
Çocukları terör örgütünce kaçırılan annelerin Diyarbakır'daki HDP il binasında düzenlediği evlat nöbeti 221'inci gününü geride bıraktı. Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan, "HDP'liler oğlumu kandırıp PKK'lı teröristlere teslim etti" diye konuştu. Arslan, "Çocuğum küçüktü, silah nedir bilmezdi. Oğlumu orada zorla tutuyorlar. Bizden ne istiyorlar? HDP'nin eliyle olmasa bu çocuklar nasıl dağa gider. HDP bizim temsilcimiz değildir. Burada doğru adresteyiz. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Oğlum korkma, gel devlete, askere teslim ol. 221 gündür buradayız, 221 sene de olsa buradan kalkmayı düşünmüyoruz" dedi.
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Bizim temsilcimiz HDP değildir
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