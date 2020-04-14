"Sağlıkta şiddet düzenlemesiyle cezalar iki katına çıkarılıyor"

Arkaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifinin birkaç gün içinde TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini ifade eden Arkaz, hekimliğin çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Arkaz, koronavirüse karşı dünya çapında bir mücadele verildiğini ve bu mücadelede en önde hekimlerin bulunduğunu anımsatarak, özellikle büyükşehirlerde doktorların ve sağlık çalışanlarının evlerine gidemediğini, otellerde ya da ilave tuttukları evlerde kaldığını ifade etti.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini hatırlatan Arkaz, "Sağlıkta şiddet düzenlemesiyle daha önceki cezalar iki katına çıkarılıyor. Sağlıkçılara yapılan herhangi bir şiddette ceza ertelenmeyecek. Kamu veya özelde çalışanlar fark etmiyor. Önceden para cezası vardı. Şimdi doğrudan cezaevine gidecek ve para cezasına çevrilmeyecek." dedi.

Sağlıkta şiddete ilişkin istatistiksel verileri paylaşan Arkaz, 2005-2019 yılları arasında 9 hekimin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini ve son 10 yılda şiddete uğradığını ifade eden sağlıkçı sayısının ise 100 bin olduğunu bildirdi.