Başkandan sıkı denetim

Türkiye, yeni tip koronavirüsle etkin mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Binlerce sağlık personeli gece gündüz demeden fedakarca görev yaparken, bu kapsamda birçok sağlık tesisinin de kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri projeleri kapsamında hizmete alınan hastaneler, ülkenin dört bir yanında salgınla mücadele etkin şekilde destek veriyor. Bir yandan da bu savaşta yer almaya hazırlanan ve 45 gün içinde İstanbul'a kazandırılması planlanan iki yeni hastanenin de inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Erdoğan dün sürpriz bir program gerçekleştirdi. Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile yarın hizmete girecek Başakşehir Şehir Hastanesi'ni helikopterle havadan inceledi.