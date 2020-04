Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede attığı kararlı ve başarılı madımlar dünya medyasında yer almaya devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili önlemler alan ve tıbbi malzeme üretimine hızlı bir şekilde başlayan Türkiye, İngiliz medyasının gündeminde...

BBC'de Türkiye'yle ilgili haberi sunan spiker, "Türk üreticiler hem yurt dışından gelen talebi hem de yerli talebi karşılayabildiklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

İngiliz BBC'den Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı | Video

"İNGİLTERE, YÜZÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ"



Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın paylaştığı videoda, koronavirüsten kötü şekilde etkilenen İngiltere'nin, yardım için yüzünü Türkiye'ye döndüğü, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı için İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

