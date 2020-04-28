PKK’nın can damarı kesildi

PKK'lı teröristlerin Hakkâri ve ilçelerine sızma yaptığı Kuzey Irak'taki Bradost alanı içindeki Hakurk, Metina, Lelikan, Ermuş ve Ali Drej Boğazı bölgelerine yüksek güvenlikli kalıcı 13 adet üs bölgesi kuruldu. Yerli ve milli ileri teknolojik araç ve gereçlerle donatılan bu üs bölgeleri 7/24 keşif, dinleme ve gözetleme yapıyor. Şırnak'ın Uludere İlçesinin karşısındaki Haftanin Vadisi içinde kurulan 9 ayrı yüksek güvenlikli kalıcı üs bölgesiyle teröristlerin buradan sızma yapması da engellendi. Bu bölgelere kurulan üs bölgeleri sayesinde Hakkâri, Şırnak sınır hattında Mehmetçik kuş uçurtmazken, Kandil bölgesi de TSK'nın hava harekâtlarıyla nokta operasyonlarla vuruldu.Kandil'in iç kesimlerinde dar bir alana hapsedilen teröristler, lojistik ve eleman ikmalini ağırlıklı olarak Kandil'in güneyindeki Barzani kontrolünde olan bölgeler üzerinde yoğunlaştırdı. Bunun üzerine Irak Bölgesel Kürt yönetimi aldığı kararla Kandil'e açılan kapı olarak bilinen Zini Werte bölgesine kalıcı üs bölgeleri kurdu. Teröristlerin Kandil eteklerindeki köy ve mezralarda yerel halkla iletişimi tamamen koptu. PKK'nın adeta can damarı niteliğindeki her türlü lojistik ikmali sağladığı Zini Werte'ye peşmergenin yerleşmesiyle birlikte teröristler Kuzey'den peşmerge, güneyden de TSK'nın kalıcı üs bölgeleriyle dar bir alana hapsoldu.Peşmergenin Zini Werte'ye üs bölgesi kurması sonrası terör örgütü 3 üst düzey teröristi bölgenin boşaltılması için arabulucu olarak Peşmergeye gönderdi. Bu teröristler sözde KCK mektubunu peşmergenin Zini Werte'deki komutanına teslim etti. Ancak Kandil'e dönerken TSK'nın düzenlediği hava harekâtıyla 3'ü de öldürüldü.