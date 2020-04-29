Son dakika: CHP’li Başkan bu kadar da olmaz dedirtti!

CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin basın kuruluşlarıyla yaptığı abonelik sözleşmesiyle ilgili bir talimat verdi. CHP'li İl Başkanı Köse, talimat yazısında bundan sonra kendisini eleştiren gazete ve internet sitelerinin aboneliklerinin kesileceğini kararını aldığını belirtildi.

"SÖZLEŞME BELEDİYE TARAFINDAN FESHEDİLECEKTİR" DENİLDİ

CHP'li İlçe Başkanı Köse'nin aldığı kararın c maddesinde, "Şirketin belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye çalışanları, belediye tüzel kişiliği ile alakalı siyasi eleştiri, ve asgari nezaket sınırını aşan yayınlarına/paylaşımlarına rastlanması halinde sözleşme belediye tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Bu maddede belirtilen sınırın aşılıp aşılmadığının takdirinin tek taraflı olarak belediye başkanında olduğu tarafça kabul edilmiştir" satırlarına yer verildi. Sosyal medyadan bu karara tepki yağdı.



CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse





CHP'li Başkan'ın skandal kararına Anadolu Yayıncılar Derneği'nden de tepki geldi. Dernek adına açıklama yapan Sinan Burhan ;CHP'li Elif Köse'nin kendisini eleştirmeyeceklerine dair basın mensuplarına imzalattığı sözleşmeyi tanımadıklarını ve Karabük basının yanında olduklarını ifade etti.

KARDEŞİNİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLARAK ATAMIŞTI

CHP Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçen yıl da kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak atamıştı. İlçede bu atamayı yaptığı için büyük tepki çekmişti. Ardından özel kalem müdürlüğünden alınacağı söylentileri basında yer almıştı.