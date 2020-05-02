Bakan Koca: İyileşenler yeni vakaların 2.25 katı

Sağlık Bakanlığı, dün yapılan koronavirüs test sayısının 41 bin 131, vaka sayısının 2 bin 188 olduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258'e yükseldiğini bildirdi. Dün iyileşen kişi sayısı 4 bin 922, yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 480, entübe hasta sayısı da 818 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi.