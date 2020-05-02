Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca: İyileşenler yeni vakaların 2.25 katı

Bakan Koca: İyileşenler yeni vakaların 2.25 katı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Bakan Koca: İyileşenler yeni vakaların 2.25 katı
Sağlık Bakanlığı, dün yapılan koronavirüs test sayısının 41 bin 131, vaka sayısının 2 bin 188 olduğunu, 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258'e yükseldiğini bildirdi. Dün iyileşen kişi sayısı 4 bin 922, yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 480, entübe hasta sayısı da 818 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca: İyileşenler yeni vakaların 2.25 katı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA