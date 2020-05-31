SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Dilek Hemşire' açıklaması

Son dakika haberi... İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yaparken doğum iznine ayrılan Dilek Akçabelen 11 Nisan'da yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılınca corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR. pic.twitter.com/eLYHbenSlx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 31, 2020

KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Dilek Hemşire ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR." dedi.

Dilek hemşireden üzücü haber