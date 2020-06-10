Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü kimdir? Enver Ünlü kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Iğdır Valisi Enver Ünlü, Giresun Valiliğine atandı. Giresun Valiliğine atanan Enver Ünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ENVER ÜNLÜ KİMDİR?

20 Şubat 1971'de Çorum ili Bayat ilçesinde doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini burada yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanmıştır. Kaymakamlık mesleğine ilk olarak 1994 yılı Temmuzunda Yozgat Kaymakam adayı olarak başladı. Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı'da Kaymakam vekilliği yapmıştır. 8 ay İngiltere'de bulunmuştur. 3 yıllık adaylık sürecinden sonra sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pötürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi Kaymakamlıkları yapmıştır. Bursa Osmangazi kaymakamı iken 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Iğdır Valisi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

