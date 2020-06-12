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Prof.Dr. hayata veda etti! 'dan anlamlı mesaj...

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. hayatını kaybetti. Orman'ın ölüm haberinin ardından bir mesaj paylaştı. Koca, "Meslektaşları onu, öncü çalışmalarıyla olduğu kadar, yüksek insani vasıflarıyla anıyor. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bilim dünyasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 12.6.2020 12:33 ABONE OL
Prof.Dr. Sabri Orman hayata veda etti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı mesaj...

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Orman'nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayarak, "Meslektaşları onu, öncü çalışmalarıyla olduğu kadar, yüksek insani vasıflarıyla anıyor. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve bilim dünyasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Orman'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

SABRİ ORMAN KİMDİR?

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1948 yılında doğan Orman, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1980 yılında anılan fakültede asistan olarak göreve başladı.

Bir yıl sonra aynı fakültenin iktisat doktora programını tamamladı. Orman, 1982 yılı sonunda yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti.

Marmara Üniversitesi'nde 1986 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu ve 2003 yılında emekliye ayrıldı. Sabri Orman, 3 Kasım 2011'den itibaren iki dönem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.

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Prof.Dr. Sabri Orman hayata veda etti! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı mesaj...
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