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Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi

Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonunda şehit düşen , memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 14:53 ABONE OL
Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit düşen 2 aylık 1 çocuk babası Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) cenaze töreni Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisinde düzenlendi. Şehidin eşi Hülya Gül, kucağında 2 aylık bebeği Metehan ile birlikte geldi. Küçük Metehan'ı annesi kucağından indirmezken, askeri personel bebek ile ilgilendi.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende şehidin Babası Ali Gül ve yakınları tabuta sarıldı. Öğle namazının ardından düzenlenen törende cenaze namazı kılındıktan sonra 'helallik' alındı. Tekbirler ve sloganlar eşliğinde askerlerin omuzunda Adıyaman Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit teğmen Yunus Gül'ün 2018 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldığı öğrenildi.

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Pençe-Kaplan Operasyonunun şehidi toprağa verildi
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