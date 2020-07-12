8 PKK’lı etkisiz hale getirildi

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik kuzey Irak'ta başlatılan operasyonlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) seçkin birliklerinden oluşan özel eğitimli komandoların katıldığı 'Pençe- Kaplan Harekâtı'nda teröristlere ağır bir darbe daha vuruldu.Komandoların teröristlerden temizlediği Haftanin Vadisi'nde 9 ayrı üs bölgesi kurularak 'alan hâkimiyeti' sağlanırken, teröristlerin ağır silahlarla üs bölgelerine saldırı planladığı belirlendi. Yapılan istihbari çalışmalar ile bölgede İHA (İnsansız Hava Aracı) ve keşif gözetleme vasıtaları teröristlerin üs bölgelerine saldırı girişiminde olduğu belirlendi. Geceyi fırsat bilip üs bölgelerine sızmayla çalışan kalabalık terörist gruba yönelik hava harekâtı gerçekleştirildi. Diyarbakır 2'inci Hava kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı Pars Filosu'ndan kalkan 3 adeta F16 savaş uçağı, nokta operasyonu yaptı. Yerli nüfus edici lazer güdümlü füzelerle yapılan hava harekâtında, 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan arazi-arama tarama faaliyetlerinde, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte AT4 omuzdan fırlatma tanksavar füzesi, 2 roketatar, havan topu ve silahlar ile çok sayıda mühimmat bulundu. Öte yandan MSB, Hakurk bölgesinde teröristlerin döşediği 25'er kiloluk 2 EYP'nin imha edildiğini duyurdu.