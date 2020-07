Engelli babadan etkilenip nöbete katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ya da kandırılarak dağa götürülen çocukları için günlerdir evlat nöbeti tutan annelerin Kandil'e karşı başlattığı direnişe bir aile daha katıldı. Diyarbakır'da, HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden 14'ünün çocuklarına kavuşması, katılımı da artırıyor. Annelerin dağa kaçırılan çocukları için 313 gündür sürdükleri eyleme, Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan için baba Haci Güger'in de katılımıyla sayı 143'e yükseldi. Televizyonda engelli baba Cemal Ertaş'ın oğluna kavuştuğunu görünce eyleme katıldığını ifade eden baba Güger, oğluna kavuşma umuduyla kendisinin de eyleme dâhil olduğunu söyledi. Diyarbakır'da 5 yıl önce kaçırılan oğlu Doğan'dan haber alamadığını, dağda olduğunu öğrendiklerini belirten baba Haci Güger, "Oğlumun psikolojik sorunları vardı. Onun sağ salim kolluk kuvvetlerine teslim olmasını istiyorum. Dileğimiz, bütün çocukların gelmesidir. Her ana inşallah sevinir ağlamaz. Bu çadırdaki insanları gördüm, etkilendim. Engelli baba Cemal Ertaş'tan etkilendim. Onu gördükten sonra dayanamadım, ben de katıldım. Ateş düştüğü yeri yakıyor, yanan ve başına gelen bilir" dedi.Çocuğunun psikolojik sorunları dolayısıyla tedavi gördüğünü ardından onu kandırıp dağa götürdüklerini söyleyen Güger, "Annesi onun derdinden hastalandı. Ben şeker hastası oldum. İş kazası geçirdim, kolumda platin var. Ben çatıdan düşerken oğlum yanımdaydı. Bu sakat halimle bizi bu halde bırakıp gitti. Onun bir an önce kolluk kuvvetlerine teslim olmasını istiyorum. Sağ salim kardeşlerinin yanına dönsün. Evladım gelene kadar eylemimi sürdüreceğim. Askerimize, polisimize güveniyorum. Asker ve polis bizim. Dağdaki çocuklar da bizim çocuklarımızdır. Ben hiçbir insanın parmağının incinmesini istemem. Şiddetin her türlüsü terördür" diye konuştu.