Acı aynı acı gurur aynı gurur

15 Temmuz hain darbe girişiminin4'üncü yılındaşehit aileleri gene evlatlarınınmezarı başında gözyaşıdöktü. İstanbul'da EdirnekapıŞehitliği, Ankara'da KarşıyakaŞehitliği ve diğer illerdeki şehitliklerdearadan 4 sene geçmesine rağmenacı aynı acı gurur aynı gururdu.Şehit yakınları şunları söyledi:33 yaşındaydıoğlum. Havadaki uçaklar neyin nesiderken Genelkurmay içine kadar gittiler.Hulusi Paşayı kurtarmak içinçabalıyorlar. Bu olay sonrası HulusiAkar ile görüşme fırsatım oldu."Hakkınızıhelal edinanneciğim"dedi.Ben de 74'teKıbrıs'ta gazi oldum. Evladım da ogece helikopterle açılan ateş sonucuGenelkurmay önünde şehit düştü.Amcam, dedem şehit... 4 yıldan berineredeyse her gün şehitliğe geliyorum.Bu vatan eğer ayaktaysa vatanısahiplenenler sayesinde.27'sindeydi daha.Makine mühendisiydi. Acım 4 seneönce nasılsa bugün de aynı.AskerliğiniHakkâri Çukurca'da yaptı. "Çok tehlikeyegirdik ama şehitlik nasipolmadı" derdi. Allah ona 20 senesonra şehitliğinasip etti. Vatansağolsun.Gururluyum, şehit babasıyım.Şehitliği Allah bana nasip etmediama oğluma nasip etti.Bazıları çıkıp şehityakınlarının hakkını savunmayaçalışıyor. Ben gencecik evladımıtoprağa verdim. O zaman yanımdaolmayanlar şimdi siyaset içinşehit haklarından bahsediyor. Buağız FETÖ ağzıdır. Nasıl FETÖ yanımızdagibi durup en büyük hainliğiyaptıysa şimdi bunlar aynı şeyi yapmayaçalışıyorlar./SABAH