Acı aynı acı gurur aynı gurur

15 Temmuz hain darbe girişiminin
4'üncü yılında
şehit aileleri gene evlatlarının
mezarı başında gözyaşı
döktü. İstanbul'da Edirnekapı
Şehitliği, Ankara'da Karşıyaka
Şehitliği ve diğer illerdeki şehitliklerde
aradan 4 sene geçmesine rağmen
acı aynı acı gurur aynı gururdu.
Şehit yakınları şunları söyledi:
Şehit Muhip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan:
33 yaşındaydı
oğlum. Havadaki uçaklar neyin nesi
derken Genelkurmay içine kadar gittiler.
Hulusi Paşayı kurtarmak için
çabalıyorlar. Bu olay sonrası Hulusi
Akar ile görüşme fırsatım oldu.
"Hakkınızı
helal edin
anneciğim"
dedi.
Şengül'ün babası Ramazan Şengül:
Ben de 74'te
Kıbrıs'ta gazi oldum. Evladım da o
gece helikopterle açılan ateş sonucu
Genelkurmay önünde şehit düştü.
Amcam, dedem şehit... 4 yıldan beri
neredeyse her gün şehitliğe geliyorum.
Bu vatan eğer ayaktaysa vatanı
sahiplenenler sayesinde.
Şehit Mehmet Şengül'ün annesi Huriye Şengül:
27'sindeydi daha.
Makine mühendisiydi. Acım 4 sene
önce nasılsa bugün de aynı.
Şehit Hüseyin Güntekin'in ablası Güner Bayram:
Askerliğini
Hakkâri Çukurca'da yaptı. "Çok tehlikeye
girdik ama şehitlik nasip
olmadı" derdi. Allah ona 20 sene
sonra şehitliği
nasip etti. Vatan
sağolsun.
En küçük şehit Halil İbrahim Yıldırım'ın (15) babası Bahattin Yıldırım:
Gururluyum, şehit babasıyım.
Şehitliği Allah bana nasip etmedi
ama oğluma nasip etti.
Şehit Mahir Aybak'ın babası Zair Abayak:
Bazıları çıkıp şehit
yakınlarının hakkını savunmaya
çalışıyor. Ben gencecik evladımı
toprağa verdim. O zaman yanımda
olmayanlar şimdi siyaset için
şehit haklarından bahsediyor. Bu
ağız FETÖ ağzıdır. Nasıl FETÖ yanımızda
gibi durup en büyük hainliği
yaptıysa şimdi bunlar aynı şeyi yapmaya
çalışıyorlar.
Betül USTA -Barış SÖZAL - Yunus Emre KAVAK
/SABAH