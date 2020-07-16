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Acı aynı acı gurur aynı gurur

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Acı aynı acı gurur aynı gurur
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılında şehit aileleri gene evlatlarının mezarı başında gözyaşı döktü. İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği, Ankara'da Karşıyaka Şehitliği ve diğer illerdeki şehitliklerde aradan 4 sene geçmesine rağmen acı aynı acı gurur aynı gururdu. Şehit yakınları şunları söyledi:
Şehit Muhip Arıkan'ın annesi Saliha Arıkan: 33 yaşındaydı oğlum. Havadaki uçaklar neyin nesi derken Genelkurmay içine kadar gittiler. Hulusi Paşayı kurtarmak için çabalıyorlar. Bu olay sonrası Hulusi Akar ile görüşme fırsatım oldu. "Hakkınızı helal edin anneciğim" dedi.
Şengül'ün babası Ramazan Şengül: Ben de 74'te Kıbrıs'ta gazi oldum. Evladım da o gece helikopterle açılan ateş sonucu Genelkurmay önünde şehit düştü. Amcam, dedem şehit... 4 yıldan beri neredeyse her gün şehitliğe geliyorum. Bu vatan eğer ayaktaysa vatanı sahiplenenler sayesinde.
Şehit Mehmet Şengül'ün annesi Huriye Şengül: 27'sindeydi daha. Makine mühendisiydi. Acım 4 sene önce nasılsa bugün de aynı.
Şehit Hüseyin Güntekin'in ablası Güner Bayram: Askerliğini Hakkâri Çukurca'da yaptı. "Çok tehlikeye girdik ama şehitlik nasip olmadı" derdi. Allah ona 20 sene sonra şehitliği nasip etti. Vatan sağolsun.
En küçük şehit Halil İbrahim Yıldırım'ın (15) babası Bahattin Yıldırım: Gururluyum, şehit babasıyım. Şehitliği Allah bana nasip etmedi ama oğluma nasip etti.
Şehit Mahir Aybak'ın babası Zair Abayak: Bazıları çıkıp şehit yakınlarının hakkını savunmaya çalışıyor. Ben gencecik evladımı toprağa verdim. O zaman yanımda olmayanlar şimdi siyaset için şehit haklarından bahsediyor. Bu ağız FETÖ ağzıdır. Nasıl FETÖ yanımızda gibi durup en büyük hainliği yaptıysa şimdi bunlar aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar.

Betül USTA -Barış SÖZAL - Yunus Emre KAVAK/SABAH

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Acı aynı acı gurur aynı gurur
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