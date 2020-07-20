Fatmanur Altun, sol kesime seslendi: Tecavüze karşı sesiniz çıksın

Fatmanur Altun; seçim çalışması esnasında bir kadına tecavüz edildiğini, dayak yiyen kadının daha sonra ifadesini değiştirip 'dolaba çarptım' demeye başladığını hatırlatarak, "Bütün bunlar olurken medyaları, kanaat önderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleri yine üç maymunu oynuyor" dedi.

Fatmanur Altun: "Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran ve iktidara gelebilmek için kullanan bu çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah belasını versin!' deyin. Su gider, kum kalır."

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, 17 yıllık öğretmen eşi Ebru Işık'a şiddet uygulamasının ardından HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in de bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.





ALTUN: "SESİNİZ ÇIKSIN…"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun; seçim çalışması esnasında bir kadına tecavüz edildiğini, dayak yiyen kadının daha sonra ifadesini değiştirip 'dolaba çarptım' demeye başladığını hatırlatarak, "Bütün bunlar olurken medyaları, kanaat önderleri, siyasetçileri, önde gelen figürleri yine üç maymunu oynuyor" dedi. Fahrettin Altun; "Konuşmaya çalışanı tehdit, baskı ve şantajla susturmaya çalışıyorlar. Ne saldırganlar adına utanç duyuyorlar, ne boyunları bükülüyor, ne de saldırganlıkları bitiyor. Sesiniz çıksın! Sizi susturan, bastıran ve iktidara gelebilmek için kullanan bu çeteye 'Sizin de iktidar hırsınızın da Allah belasını versin!' deyin" ifadelerini kullandı.