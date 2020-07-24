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Son dakika haberler: 'ı çıldırtacak hamle! füzeyle yanıt verecek...

Son dakika haberine göre; , Meis Adası'nda füze denemesi yapmak için ikinci bir NAVTEX yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan NAVTEX, 18 Ağustos 2020 Salı günü 06.00'da başlayacak, 15.00'de sona erecek. Türkiye, daha önce de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Meis Adası civarında yapacağı sondaj faaliyetleri için NAVTEX yayınlamıştı. da misilleme yaparak korsan bir NAVTEX yayınlamıştı. İşte Ege'de tansiyon yükselirken gelen son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:09 Son Güncelleme: 24.7.2020 12:20 ABONE OL
Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde tansiyon giderek artıyor. 'nin Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda yapacağı sondaj faaliyeti nedeniyle NAVTEX ilan etmesi 'da panik yarattı. Ne yapacağını şaşıran Yunanistan'da Genel Kurmay Başkanı Floros acilen ülkesine döndü. Yunan ordusunda izinler iptal edildi, savaş gemilerinin yüzde 85'i bir araya getirildi. Korsan Navtex ilan edildi. Türkiye ise kararlılığını sürdürdü, korsan NAVTEX'i tanımadığını bildirdi. Bir NAVTEX daha yayınlandı ve 18 Ağustos'ta Meis Adası'nın güneyinde füze denemesi yapılacağı bildirildi.

Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

TÜRKİYE'DEN NAVTEX HAMLESİ

Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis'i Meis Adası'nın güneyinde ve doğusunda sondaj çalışması yapmak için görevlendirdi. 'ın tacizde bulunmasını ve güvenliği zaafiyete düşürmesini engellemek için NAVTEX ilan edildi. 2 Ağustos'a kadar ilan edilen NAVTEX sonrası Yunanistan karıştı

Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

PANİKLEDİLER

'nin NAVTEX kararı sonrası panikledi. Kararın açıklanmasından saatler sonra Yunan Genelkurmay Başkanı Floros, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden ülkesine acil dönüş yaptı. Yunan basınında yer alan haberlere göre; orduda izinler iptal edildi, hazırlıklar başladı.

Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

KORSAN NAVTEX İLAN ETTİLER

, 'ye karşı misilleme yapmak için korsan NAVTEX ilan etti. Türkiye ise, Yunanistan'ın panik hamlelerine karşı soğuk kanlı bir tavır sergiledi. Kararlılık vurgusu yapılarak Yunanistan'ın NAVTEX'inin korsan olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, Antalya'daki radyo istasyonu dışında bölgede bildirim yapılabilecek resmi bir istasyon bulunmadığı belirtildi.

Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

YUNANİSTAN TÜM GEMİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ

siyaseti ve ordusunun tek gündemi Meis Adası'ndaki sondaj çalışması olurken, 2 senaryo üzerinde durulduğu öğrenildi.

Yunanistan, Oruç Reis'in tek bölgeye gelmesi durumunda savaş gemileri ile karasularından olayı takip edecek. Sondaj sırasında müdahale ederek Oruç Reis'i engellemeye çalışacak.

Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

İkinci senaryo ise, Oruç Reis'in, Türk savaş gemileri ile gelmesi. Bu durumda savaş gemilerini devreye sokma planı yapıyor.

Yunanistan gemilerinin yüzde 85'ini bir araya geitrdi ve hazırlıklarını sürdürüyor. Harekete geçmek için ise Oruç Reis'in Kaş'tan hareket etmesini bekliyor.

Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'I ÇILDIRTACAK BİR HAMLE DAHA

'ı çıldırtacak bir hamle daha geldi. , 18 Ağustos'ta füze denemesi için ikinci bir NAVTEX yayınladı. NAVTEX, 18 Ağustos 2020 Salı günü 06.00'da başlayacak, 15.00'de sona erecek. Açıklama Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.

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Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...
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