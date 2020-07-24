Son dakika haberler: Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Türkiye füzeyle yanıt verecek...

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde tansiyon giderek artıyor. Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda yapacağı sondaj faaliyeti nedeniyle NAVTEX ilan etmesi Yunanistan'da panik yarattı. Ne yapacağını şaşıran Yunanistan'da Genel Kurmay Başkanı Floros acilen ülkesine döndü. Yunan ordusunda izinler iptal edildi, savaş gemilerinin yüzde 85'i bir araya getirildi. Korsan Navtex ilan edildi. Türkiye ise kararlılığını sürdürdü, korsan NAVTEX'i tanımadığını bildirdi. Bir NAVTEX daha yayınlandı ve 18 Ağustos'ta Meis Adası'nın güneyinde füze denemesi yapılacağı bildirildi.