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Dışişleri Bakanlığından ’ye taziye mesajı

, ’nin başkenti Mogadişu’da otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucunda hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 23:13 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Somali’ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucunda hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (16 Ağustos) bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışma sonucunda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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Dışişleri Bakanlığından Somali’ye taziye mesajı
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