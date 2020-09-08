Türkiye bölgesel güç Erdoğan stratejik akıl

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını görmezden gelerek başta Fransa olmak üzere Batılı sömürgeci güçlerin maşası haline gelen Yunanistan'da bir milletvekili balçıkla sıvanamayacak gerçekleri ülkesinin kamuoyuna tek tek anlattı. Yunanistan Komunist Partisi (KKE) milletvekili Liana Kanelli SKAI televizyonunda 'Ateriastus' isimli bir programın konuğuydu.Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin değerlendirildiği programda Kanelli önce ülkesinin Fransa'ya güvenmekle büyük bir hata yaptığını söyleyerek "Türkiye bölgesel bir süper güç, Erdoğan stratejik bir akıl" dedi. Kanelli kimsenin kendilerini sevdiği ya da ölümüne Yunan çıkarlarını savunduğu için ülkesine yanaşmadığını söyleyerek "Bazıları Yunanistan- Fransa ittifakı sloganını atıyor. Bu sloganı daha genç yıllarımdan beri duyarım. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk. Kimse bizim için buraya gelmedi, Libya'ya gitmeyi tercih ederler ancak bizim için buraya gelmezler. Eğer okullarda doğru düzgün tarih öğretilseydi Fransızlar'ın zamanında kredi almak için buraya geldiklerini ve yanlarında getirdikleri Senegalliler'le bize virüs bulaştırdıklarını hepimiz bilirdik. Mesele Fransa veya ABD değil. Bu bir politika seçimi meselesi. Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor. Bu bağlamda Fransa'ya tam güven duygusu doğru bir yaklaşım değil" diye konuştu.Program moderatörünün yönelttiği "Erdoğan'ın daha ileri gideceğini düşünüyormusunuz" sorusuna "Ben bu zamana kadar Yunanistan olarak iki ciddi iletişim hatası yaptığımızı düşünüyorum. 'Erdoğan sultan, Erdoğan şöyle, Erdoğan böyle' gibi söylemler kullandık bir ve çatışma siyaset dilini kullandık iki. Vatanseverlik ne delilerin ne milliyetçilerin ne de fanatiklerin işi değil. Delilik yapmanın sırası hiç değil. Bilgilenmek isteyen, düşünmek isteyen ve vatanı halkı için savunmak isteyenlerin işi. Delilik yapmanın sırası hiç değil. Erdoğan 20 yıldır içeride ve dışarıda yaptığı hamlelerle ülkesini ayaktan tutan bir stratejik akıl. Türkiye bölgesel bir süper güç. Buna itirazınız olamaz. Türkiye ile çatışma seviyesine gelmek bizi endişelendirmeli. 'Türkiye'nin ekonomisi güçsüz' diyorsunuz ama NATO'nun İncirlik üssünü göz ardı ediyorsunuz. Türkiye NATO'nun süper gücüdür" dedi.ATİNA merkezli "Ta Nea" gazetesi, Yunanistan halkının Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Gazetenin Türkiye ile gerginliğin giderilmesi için "diyalog yoluna gidilip gidilmemesi" yönündeki sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 69.8'i "evet, diyaloğa gidilmeli" yanıtını verdi. Yüzde 63.7 Türkiye ile gelecek dönemde "ciddi bir olay yaşanması" ihtimalinin "yüksek veya orta derecede" olduğunu düşünürken, katılımcıların yüzde 34.5'i bu ihtimali düşük görüyor. Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı "askeri imkanlarını kullanması gerekip gerekmediği" sorusuna da araştırmaya katılanların yüzde 49.2'i "kullanmalı veya muhtemelen kullanmalı" cevabını verirken, katılımcıların yüzde 47.1'i ise bu soruyu "hayır veya muhtemelen hayır" şeklinde yanıtladı./ PRİŞTİNEDOĞU Akdeniz'de Türkiye'nin diyalog ekseninde ve barışçıl çözüme girişimlerine kulak tıkayan Atina yönetimi, Türkiye ve Yunanistan'ın 'teknik görüşmeler yapılarak sorunların çözülmesi ve çatışmanın önlenmesi' önerisi yapan NATO'ya önce olumlu yanıt verip sonra yalanladı. Avrupa Birliği'ne 'Türkiye'ye yaptırım uygulama' yönündeki çağrısına da diyalog ile sonuç almaya çalışması yönünde cevap alan Yunanistan, iki kurumun da Türkiye'nin baskısı altında bu kararları aldığını öne sürerek kendi kamuoyunda yalanlarla algı operasyonu yapıyor. Türk yetkililerin, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarından taviz vermeyeceği şeklindeki sözlerini de 'savaş çıkırtganlığı' diye çarpıtan Yunan siyasilerin yalanları Akar'a NATO ziyaretinde diyalog vurgusu yapılmasıyla suya düştü.