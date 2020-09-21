Askıda tablete kurumlar bağışta yarıştı

Kalbe Dokun Gönül Kazan sloganı ile hayata geçirilen Askıda Tablet kampanyası Gaziantep'te düzenlenen törenle Gazianteplilere tanıtıldı. Askıda Tablet kampanyasına desteği ise Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Şehitkâmil Belediyesi, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği verdi.

UZAKTAN EĞİTİMDE DÜNYADA EN İYİ EĞİTİM VEREN ÜLKEYİZ

Gaziantep Valisi Davut Gül, Askıda Tablet uygulaması için bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında koronavirüse değilen Vali Gül yaklaşık 7-8 aydır salgının Türkiye'de ve tüm dünyada devam ettiğini, bundan en çok etkilenen sektörlerden birisinin de eğitim sektörü olduğunu vurguladı.

100 BİN ÖĞRENCİNİN TABLETE İHTİYACI VAR

Gaziantep Valisi Gül, "Milli Eğitim Bakanlığımız öğretmenleri ve idarecileri ile olağanüstü bir gayret gösterdi, çaba harcadı ve Uzaktan Eğitimi dünyada en iyi veren ülkelerden birisi oldu ama alanda baktığımızda bazı eksiklikler görüyoruz. Özellikle televizyonun dışında tablet ve bilgisayarda anlatılan dersleri takip edebilmek için tabletlere ve internete ihtiyaç var. İlimizde de bu anlamda tableti, interneti olmayan çocuklarımız var. Bizim yaklaşık 630 bin öğrencimiz mevcut. Bunların içerisinde tablet ve internete ihtiyacı olan 100 bin civarında kardeşimizin olduğunu gördük"dedi.



KALBE DOKUN GÖNÜL KAZAN İLE START VERDİLER

Gaziantep'te her şeyi birlikte yaptıklarını anlatan Vali Gül, Gaziantep Modeli dedikleri modelin önemli olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi: "Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle, Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsamızla görüştük. Yavrularımızın kardeşlerimizin uzaktan eğitimi daha iyi alabilmeleri için bir kampanya başlatmaya karar verdik. Kalbe Dokun Gönül Kazan'ı daha önceden de yaparak gönülseferberliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlar toplamıştık, şimdi ise aynı gönülseferberliği ile 100 bin tablet toplayacağız."

ŞEFFAFLIK İÇERİSİNDE KAMPANYA YÜRÜTÜLECEK

Şeffaflık kavramına vurgu yapan Vali Gül, kampanyanın diğer kampanyalar gibi şeffaflık içerisinde yürütüleceğinin altını çizdi. Vali Gül şunları beliritti: "Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kurumsal hesaplarından paraları toplayacağız, kimin ne verdiğini ve nereye harcandığını şeffaf bir şekilde görmüş olacağız. Alan el ile veren el bir anlamda birbirini bilmiş olacak. Şimdiden bu kampanyaya destek verecek, bizimle bu yolda yürüyecek bütün hemşerilerimize, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

TEKNOFEST'TE DESTEK OLUNACAĞINI DUYURDU

Askıda tablet dışında Teknofest'in bir paydaşı olarak T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Teknofest bileşenleri ile başlattığı tablet kampanyasına destek olmak istediklerini belirtti. Vali Gül, "Teknofest haftasındayız. Teknofest'in düzenleyicisi, T3 Vakfı'nın kıymetli başkanı Selçuk Bayraktar da önceki akşam kendisi Teknofest'in bileşenleri ile bir kampanya başlattı. Bizim Gaziantep olarak hem yerel anlamda ihtiyacımız var hem de Teknofest'in bileşenleriyiz, bileşenleri olarak da bu işin içerisinde olmak istiyoruz. Eksik kalan kısımları da az demeden çok demeden vatandaşlarımız ve hayırseverlerimiz tarafından karşılanmasını arzuluyoruz" diye konuştu.



HEDEF 100 BİN TABLET, KURUMLAR BAĞIŞTA YARIŞTI

Katılımcıların tek tek konuşmalar yaptığı törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin "Biz şehir olarak iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraberiz. Kampanyaya 20 bin tablet bağışlayarak destek veriyoruz" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehir olarak eğitime her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. 20 bin tablet bağışında bulunuyoruz" diyerek desteğini gösterdi.

Şehitkâmil Belediyesi ise 10 bin tablet, Organize Sanayi Bölgesi 10 bin tablet bağışında bulundu.

NEREDEN BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Gaziantep Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden yürütülecek kampanyada hedefin ise 100 bin tablet olduğu duyuruldu. Ayrıca dört aylık internet paketi ile birlikte bin liralık bir maliyeti olan tablet bilgisayarlar için aynı kurumun elektronik ortamda bağışta bulunabileceği belirtildi. Bunula birlikte Gaziantep Valiliği ve SYDV'nin resmi web sitelerinde paylaşılan hesap numaraları üzerinden bağış yapılabileceği bildirildi.

İŞTE HESAP NUMARALARI

Hesap Adı : GAZİANTEP SYDV PROJE HESABI

Banka Adı/Şube : Ziraat Bankası Gaziantep İli Değirmiçem Şubesi

Hesap Numarası : TR83 0001 0019 0451 1076 5550 04