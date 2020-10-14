Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

Sahte içki ölümleri ile ilgili çarpıcı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 9 Ekim'de başlayan kabus şu ana kadar 8 ilde 44 can aldı. 50'ye yakın insan ise sahte içki tüketiminden hastanelik oldu. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen sahte içki ölümleri ile ilgili, korkunç bir detay da ortaya çıktı. Ölümlerin nedeninin, 'Lord' olduğu belirlendi.