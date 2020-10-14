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Son dakika: kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

Son dakika haberi: 'de 9 Ekim'den itibaren kaynaklı ölümler sürüyor. 8 ilden üzücü haber gelirken, şu ana kadar 44 kişi hayatını kaybetti. 50'ye yakın kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Ekipler sahte içki ve hammaddesi metil alkolün bulunduğu depoları tek tek tespit ederek operasyon düzenlerken, soruşturmanın kapsamının gelişmesi ile çarpıcı detaylar da gelmeye başladı. 'deki ölümlere kaçak üretilen 'Lord' marka alkolbazlı ev dezenfektanının neden olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 07:39 Son Güncelleme: 14.10.2020 07:52 ABONE OL
Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

ölümleri ile ilgili çarpıcı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 9 Ekim'de başlayan kabus şu ana kadar 8 ilde 44 can aldı. 50'ye yakın insan ise sahte içki tüketiminden hastanelik oldu. 'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen sahte içki ölümleri ile ilgili, korkunç bir detay da ortaya çıktı. Ölümlerin nedeninin, 'Lord' olduğu belirlendi.

Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

EKİPLER DİDİK DİDİK ARIYOR

kabusunun bir anda patlak vermesi ile emniyet güçleri yurdun dörtbir yanında harekete geçti. İhbarları değerlendiren ekipler, gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda da şok baskınlar gerçekleştiriyor. Birçok ilde tonlarca metil alkol ele geçirildi.

Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

44 CANA MAL OLDU

Her gün acı haberlerin geldiği kabusunda 44 kişi öldü. Sahte içkiden en çok ölüm İzmir'de gerçekleşti. İzmir'de 18 kişi hayatını kaybederken, İstanbul'da 7, Mersin'de 6 kişi hayatını kaybetti. Aydın, Muğla, Trabzon, Zonguldak ve Kırklareli'de de sahte içkiden can kayıpları yaşandı.

Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

BİR GÜNDE 39 GÖZALTI

İstanbul'da Sevim Şenkaya'nın ölümü üzerine Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, dağıtımı yaptığı belirlenen Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B., avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü olayla ilgili de Anıl Orkun İ., Güngör G. ve Yavuz Ö. gözaltına alındı. Avcılar, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imalathaneleri ile depolarına yönelik operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de sahte alkol üreten S.B. ve E.C.'yi yakaladı. Bin 975 litre sahte alkol ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Operasyonda sahte alkol dağıtımında kilit isim olduğu belirlenen H.G. gözaltına alındı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde piyasa değeri 550 bin TL olan bin 360 litre imalatında kullanılan etil alkol, 418 litre satışa hazır sahte rakı, 2 kilogram anason tohumu ele geçirildi. B.C., gözaltına alındı.

Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

Kozan ilçesinde jandarmanın durdurduğu minibüsten ise 5 litrelik pet şişelere doldurulmuş 200 litre rakı ele geçirildi. Serkan H. ve Hakan H. gözaltına alındı. Malatya'da 447 litre ele geçirilrken, 1 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin öldüğü Mersin'de yapılan operasyonda ise 32 litre sahte alkol ele geçirilirken biri kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da 2 kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi yakalandı. Balıkesir'de sahte içki operasyonunda da 17 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!

KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre; ölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmalarda dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

Emniyet ve savcılıklar, ölüm vakalarının ardından sürdürdükleri soruşturmalarda "marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan, etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılarak içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığını" tespit etti.

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Son dakika: Sahte içki kabusunda korkunç detay! Ölümlerin nedeni Lord!
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