Son dakika haberi: Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka koronavirüse yakalandı

Şırnak'tan gelen son dakika haberine göre Ak Partili Belediye Başkanı Mehmet Yarka koronavirüse yakalandı. Başkan Yarka testinin pozitif çıktığını duyurdu. Belirtiler nedeniyle hastaneye başvuran Başkan Yarka'ya yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı ve karantina süreci nedeniyle evinde olduğu belirtildi.

SON DAKİKA BELEDİYE BAŞKANI YARKA KARANTİNADA

Testinin pozitif çıkmasından sonra evde karantinaya alınan Başkan Yarka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

" Kıymetli hemşerilerim, yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Evde kontrol amaçlı izole durumdayım. Tedaviyi evde geçirip bir süre karantinada kalacağız. Tedavi süreci boyunca dualarınızı bekliyorum. En kısa sürede görüşmek dileğiyle" dedi.

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