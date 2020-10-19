Sakarya’daki işyeri baskınında flaş gelişme!

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan Nakliyeciler Sitesinin önünde 2017 yılında meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan 16 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI CAN ALDI

Yaşanan silahlı çatışma üzerine olayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ü. S., T. E.'yi çok önceden tanıdığını, kendisinin T. E.'ye altı ay önce 20 bin lira borç para verdiğini, para meselesinden dolayı tartıştıklarını anlattı. Savcılık tarafından iki tarafın tartışması üzerine T.E.'nin Ü. S.'nin kendisine sarf ettiği bir sözü yanlış anlayarak 25 kişi ile birlikte Sakarya'ya gelerek söz konusu ofisi bastığını belirlendi.







434 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Ü. S., ifadesinin devamında T. E., ile telefonla görüştüğü sırada kendisine sarf ettiği bir sözü yanlış anlayarak kendisine 'Çakal' dediğini anladığını bu nedenle kendisinin sinirlenerek kalabalık bir grupla ortağı olduğu işletmeye geldiğini ve silahlı çatışma yaşandığını anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 32 sanık hakkında 5 ayrı suçtan toplamda 434 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.



"HERYERDEN SİLAH SESLERİ GELİYORDU"

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkan sanıklar savunmalarını yaptı. Tutuklu sanık Ü. S., mahkemede verdiği ifadesinde olay günü Nakliyeciler Sitesindeki iş yerinin önüne 3-4 araç geldiğini belirterek, "Aralarında daha önce tartıştığım T. E.'de vardı. T. E., benim bulunduğum binayı gösterdi. Daha sonra silah sesleri geldi ve çoğalmaya başladı. Her yerden mermi sesleri geliyordu, ben saldırıya uğradım, silahla ateş etmedim. Bana ateş eden sanıklardan şikâyetçiyim." diye konuştu.



"BİAT ETMEYEN BERTARAF OLACAK"

Yaşanan silahlı çatışma olayına dair mahkemeye sunulan belgelerde sanıklardan S. O.'nun sosyal medya hesabından "Ey Düzce ve Sakarya, alanı boş bulup kendini darı ambarında zanneden embesiller, pek kısa bir zaman sonra alayınız ailemize biat edeceksiniz. Biat etmeyen bertaraf olacaktır. Bizim olanlara saygı ve sevgilerimizi iletiriz." şeklinde yaptığı paylaşımlar delil olarak sunuldu.



"20 ARAÇ VARIZ"

Mahkemenin incelemesi üzere sunulan deliller arasında yine olay günü baskın yapacak kişilerin yazışmalarında, "Adapazarı'nda T. ağabeyin mevzusuna gidiyoruz, 20 araç varız. Gazan mübarek olsun" gibi yazışmaların olduğu belirlendi.



26 KEZ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma savcısı yapılan yargılama kapsamında esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşma savcısı yaşanan silahlı çatışma olayının 'Kasten Öldürme' suçundan 26 kez müebbet hapsini talep etmektedir. İlerleyen günlerde dava dosyası karara çıkacak.





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