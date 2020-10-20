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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan İYİ Parti ve yorumu: Kurmaya çalıştıkları tuzak...

Dün akşam İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu “'cüdür” açıklaması partide büyük bir depreme neden oldu. Bu flaş haberi MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 23:38 ABONE OL
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan İYİ Parti ve FETÖ yorumu: Kurmaya çalıştıkları tuzak...

İYİ Parti'nin kuruluş aşamasını ve Türkiye'nin geleceğine karşı sahnelen alçak oyunu deşifre eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Bugün bu ilahi bir tevafuktur diye düşünüyoruz. Kurmaya çalıştıkları tuzak kendi ayaklarına dolandı. Yani artık birbirlerini ifşa etme girişimleri, İnşAllah bu çorap söküğü gibi netleşecek daha da ortaya çıkmaya çalışacak." dedi..

İŞTE KAMİL AYDIN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI;

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan İYİ Parti ve FETÖ yorumu: "Kurmaya çalıştıkları tuzak kendi ayaklarına dolandı" | Video

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan İYİ Parti ve FETÖ yorumu: Kurmaya çalıştıkları tuzak...
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