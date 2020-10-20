İYİ Parti'nin kuruluş aşamasını ve Türkiye'nin geleceğine karşı sahnelen alçak oyunu deşifre eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, "Bugün bu ilahi bir tevafuktur diye düşünüyoruz. Kurmaya çalıştıkları tuzak kendi ayaklarına dolandı. Yani artık birbirlerini ifşa etme girişimleri, İnşAllah bu çorap söküğü gibi netleşecek daha da ortaya çıkmaya çalışacak." dedi..

İŞTE KAMİL AYDIN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI;

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan İYİ Parti ve FETÖ yorumu: "Kurmaya çalıştıkları tuzak kendi ayaklarına dolandı" | Video