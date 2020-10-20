Saldırı hazırlığındaki teröristlere nokta harekatı! Haftanin ve Zap’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik kuzey Irak'ta iki ayrı operasyonda teröristlere ağır bir darbe daha vuruldu. Kuzey Irak'ta "Pençe Kaplan Operasyonu" kapsamında saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekâtında, Haftanin'de 3, Zap'ta 3 olmak üzere 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.



Kuzey Irak'ın Haftanin Vadisi bölgesinde başlatılan "Pençe Kaplan Operasyonu" devam ediyor. Bölgede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İHA (İnsansız Hava Aracı) ve keşif gözetleme vasıtaları ile yapılan çalışmaları sonucu, Haftanin ve Zap'ta bir grup PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında oldukları belirlendi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Haftanin Vadisi ve Zap Vadisi'nde yerleri tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 181'inci Filo'dan kalkan 4 adeta F16 savaş uçağı, nokta operasyonuyla Zap'a 3 ve Haftanin de 3 olmak üzere 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 6 teröristin, operasyonlar sonucu temizlenen bölgelere kurulan askeri üs alanlarına ağır silahlarla saldırı girişiminde oldukları belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyona ait görüntüler de yer aldı.