Son dakika: TSK'dan gövde gösterisi! Yerli ve milli silah sistemi ilk kez kullanıldı...

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Ateş Serbest-2020" faaliyeti ile gövde gösterisi yaptı. Ateş gücünün test edildiği faaliyette, yerli ve milli silahlar öne çıktı. "Ateş Serbest-2020"de ilk kez OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA test edildi.

TSK'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette, ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.

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