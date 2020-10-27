Karadeniz Bitki Örtüsü Nedir? Karadeniz İklimi Bitki Örtüsü Özellikleri ve Ağaçları ile İlgili Bilgiler

Karadeniz, ülkemizin en sevilen bölgelerinden birisidir. Karadeniz Bölgesinin en sevilen yanı yeşil bir bölge olmasıdır. Karadeniz Bölgesinin yeşil oluşu birçok insanı kendisine çekmektedir. Bundan dolayı da Karadeniz Bölgesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerle dolmaktadır. Karadeniz hakkında insanların en merak ettikleri şeylerden birisi de bitki örtüsüdür. İnsanlar Karadeniz Bölgesinin güzel görünümünden dolayı bu bölgeyi çok merak ederler. Yemyeşil görüntüsü ise Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsünü merak ettirir. Peki insanların merak ettikleri Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü nedir? Karadeniz Bölgesinde bulunan ağaçlar nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Karadeniz Bitki Örtüsü Nedir?

İnsanlar tarafından sık sık araştırılan Karadeniz Bitki Örtüsü ormandır. Ancak Karadeniz Bitki Örtüsü iki farklı orman kuşağının içinde yer almaktadır. Birincisi Karadeniz kıyısı boyunca nemli, ılıman iklimde yetişmekte olan geniş yapraklı orman iken; diğeri dağların yükseklerinde nemli, soğuk iklimde yetişmekte olan iğne yapraklı ormanlardır. Karadeniz Bölgesinde bulunan ormanlar Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsünü orman yapmıştır. Bu ormanlar ve Karadeniz Bölgesinin güzel görünümü de bölgeye olan ilgileri her geçen gün artırmaktadır.

Karadeniz Bitki Örtüsü Özellikleri

Karadeniz İklimi iki ayrı orman kuşağına sahip bitki örtüsünden oluşmaktadır. Karadeniz Bölgesinin orman bitki örtüsüne sahip olduğu insanlar arasında da fark edilmektedir. Karadeniz Bölgesinin yeşil görünümü itibariyle insanlar o bölgedeki ağaç çokluğunun farkındadırlar. Karadeniz Bitki Örtüsünün bazı özellikleri ise şunlardır:

Karadeniz Bölgesinde yağış boldur (ortalama 842,6 mm), her mevsim yağışlıdır ve kurak dönem yoktur.

Doğu Karadeniz'de en fazla yağış sonbaharda görülürken; en az yağış ilkbaharda görülür. Yıllık yağış miktarı ortalama 1590 mm iken, 831 mm 2244 mm arasında değişir.

Batı Karadeniz'de en fazla yağış sonbaharda, en az yağış ilkbaharda yağar. Yıllık yağış miktarı 1000–1500 mm'dir.

Orta Karadeniz'de ise en fazla yağış kışın, en az yağış yazın yağar. Yıllık yağış miktarı 450 mm (Tokat)–700 mm (Samsun) arasındadır.

Türkiye'de günlük ve yıllık sıcaklık farkının en az olduğu iklim tipi Karadeniz'dedir.

Kışlar Akdeniz İkliminde olduğu gibi ılık, iç ve yükseklerde soğuk geçmektedir. Yazlar fazla sıcak değildir.

Doğal bitki örtüsü kıyılarda geniş yapraklı ormanlar, yükseklerde ise sıcaklık düşüklüğüne bağlı, karışık ve iğne yapraklı ormanlardır.

Yıllık ortalama sıcaklık 13,0 °C, temmuz ortalaması 22,1 °C, ocak ayı ortalaması 4,2 °C'dir.

Yıllık bağıl nem ortalaması ise %71'dir.

Karadeniz Bitki Örtüsü ile İlgili Bilgiler

Karadeniz Bitki Örtüsü çoğu kişinin dikkatini çekmektedir. Karadeniz Bölgesi bitki örtüsü ile kendisini güzelleştirmiş olan bir bölgedir. Karadeniz Bölgesinin çok sevilme sebebi hiç şüphesiz bu bölgedeki bulunan ağaçlar ise yeşil bir görünüme sahip olmasıdır. Karadeniz Bölgesi ile ilgili bilinmesi gereken bazı bilgiler vardır. Bunlardan birkaçı ise şu şekildedir:

Yüksek yerlerde iğne yapraklı, alçak yerlerde geniş yapraklı ağaçlar bulunur.

Mısır, çetik, tütün, çay, fındık gibi bitkiler yetişir.

Doğal bitki örtüsü ormandır.

Çok yüksek yerlerde Alpin Çayırlar görülür.

Her mevsim yağış görülen bir bitki örtüsüne sahiptir.

Sıcaklık farkı azdır.

Karadeniz Bitki Örtüsü Ağaçları

Karadeniz Bölgesi yeşil görünümü ile Türkiye'de her insanın dilindedir. Bunun sebebi de Karadeniz Bölgesi bitki örtüsünün orman olmasıdır. Karadeniz Bölgesi sık sık yağış alan ve ağaç bakımından zengin olan şehirlerimizin bulunduğu bir bölgedir. Bu bölgedeki orman bitki örtüsü iki gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar ise ağaçla ilgilidir. Akdeniz Bölgesinde iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçlar vardır. İğne yapraklı ağaçlar yükseklere çıktıkça ve ısı düştükçe görülmektedir. Geniş yapraklı ağaçlar ise kıyılarda ve daha ılık nemli bölgelerde görülür.