Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

Son dakika: Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini vurarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Yapılan son saldırılar işgalci Ermenistan ordusunun sivillere yönelik misket bombası kullandığı ortaya çıktı. Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan'ın Berde kentine yapılan füzeli saldırılar toplam 21 sivil hayatını kaybederken 71 kişinin de yaralandığı açıklandı.
SON DAKİKA: ERMENİSTAN MİSKET MÜHİMMATLI SMERÇ FÜZESİ KULLANDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepsi masum siviller. Saldırıda misket mühimmatlı Smerç füzesi kullanılmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü teşkilatlarını Ermenistan'ın bu suçlarını yerinde incelemek için Azerbaycan'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Ermenilerin kullandığı misket bombası | Video
"ALLAH AZERBAYCAN HALKINI KORUSUN"
Sokakta yürürken roketin düştüğünü belirten Cavad Memmedov, "Yaralananlar oldu. Allah Azerbaycan halkını, ordusunu korusun. Başta cumhurbaşkanlığımızın yardımıyla her şey iyi olacak. Karabağ bizimdir bizim olacak ve her zaman bizimdi. Civarda bulunan yaralılara yardım ettik. Allah Azerbaycan halkını korusun. Dört tane patlama sesi duydum" diye konuştu.
"DÜNYA YAŞANANLARI ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR"
Zameddin İsfendiyarov ise yaptığı açıklamada, "Biz Türk milleti olarak, Türkiye Azerbaycan olarak buna galip geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak onları topraklarımızdan kovacağız. Dünya tarihinde 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları 30 günde geri almak görülmüş bir olay değil. Bütün dünya şaşkınla izliyor. Biz o kadar güçlü bir milletiz ki o kadar güçlü ordumuz var ki bütün dünya bize gıpta ediyor. Onun için bu Ermeni vahşileri biz sivil halkı yok etmek istiyor. ancak biz korkmuyoruz. Görüyorsunuz" şeklinde konuştu.
"ERMENİSTAN'DAN KORKMUYORUZ"
Dört semavi kitapta da savaşta çocuklara ve kadınlara dokunulmayacağını belirtildiği vurgulayan Vidadi Hankişiyev, "Şeytan Ermeniler onlardan korkacağımızı sandılar. Ne mutlu biz Türküz beşeriyetin şeytanı olan Ermenilerden korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Yaşasın ordumuz, devletimiz, halkımız" dedi.
Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
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Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.