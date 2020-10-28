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Son dakika haberi: sivillere karşı misket bombası kullandı!

savaş suçu işlemeye devam ediyor. Bölgeden gelen son dakika haberlere göre, Ermenistan, Azerbaycanlı sivillere karşı karşı misket mühimmatlı smerç füzesi kullandı. A Haber'in, sivillerin vurulduğu bölge olan Berde'den aktardığı görüntülerde misket mühimmatlı smerç füzelerinin kullanıldığı görülüyor. 'ın Berde kentine yapılan son saldırılarda 21 sivil hayatını kaybederken 71 kişi de yaralandı. İşte misket bombalarının görüntülendiği o anlar...

İHA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 17:45 Son Güncelleme: 28.10.2020 17:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

Son dakika: , 'daki sivil yerleşim yerlerini vurarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Yapılan son saldırılar işgalci Ermenistan ordusunun sivillere yönelik misket bombası kullandığı ortaya çıktı. Ermenistan tarafından Dağlık Karabağ bölgesinden Azerbaycan'ın Berde kentine yapılan füzeli saldırılar toplam 21 sivil hayatını kaybederken 71 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

SON DAKİKA: ERMENİSTAN MİSKET MÜHİMMATLI SMERÇ FÜZESİ KULLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hepsi masum siviller. Saldırıda misket mühimmatlı Smerç füzesi kullanılmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü teşkilatlarını 'ın bu suçlarını yerinde incelemek için Azerbaycan'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Ermenilerin kullandığı misket bombası | Video

Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

"ALLAH AZERBAYCAN HALKINI KORUSUN"

Sokakta yürürken roketin düştüğünü belirten Cavad Memmedov, "Yaralananlar oldu. Allah halkını, ordusunu korusun. Başta cumhurbaşkanlığımızın yardımıyla her şey iyi olacak. Karabağ bizimdir bizim olacak ve her zaman bizimdi. Civarda bulunan yaralılara yardım ettik. Allah Azerbaycan halkını korusun. Dört tane patlama sesi duydum" diye konuştu.

Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

"DÜNYA YAŞANANLARI ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR"
Zameddin İsfendiyarov ise yaptığı açıklamada, "Biz Türk milleti olarak, Türkiye olarak buna galip geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak onları topraklarımızdan kovacağız. Dünya tarihinde 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları 30 günde geri almak görülmüş bir olay değil. Bütün dünya şaşkınla izliyor. Biz o kadar güçlü bir milletiz ki o kadar güçlü ordumuz var ki bütün dünya bize gıpta ediyor. Onun için bu Ermeni vahşileri biz sivil halkı yok etmek istiyor. ancak biz korkmuyoruz. Görüyorsunuz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

"ERMENİSTAN'DAN KORKMUYORUZ"

Dört semavi kitapta da savaşta çocuklara ve kadınlara dokunulmayacağını belirtildiği vurgulayan Vidadi Hankişiyev, "Şeytan Ermeniler onlardan korkacağımızı sandılar. Ne mutlu biz Türküz beşeriyetin şeytanı olan Ermenilerden korkmuyoruz. Korkmayacağız da. Yaşasın ordumuz, devletimiz, halkımız" dedi.

Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 13 köyü daha 'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Son dakika! Azerbaycan'dan muhteşem operasyon! Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan böyle vuruldu | Video

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli'nin Mandılı, Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı'nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!
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