Son dakika haberi: Ermenistan sivillere karşı misket bombası kullandı!

"DÜNYA YAŞANANLARI ŞAŞKINLIKLA İZLİYOR"

Zameddin İsfendiyarov ise yaptığı açıklamada, "Biz Türk milleti olarak, Türkiye Azerbaycan olarak buna galip geleceğiz. Cumhurbaşkanımızın arkasında durarak onları topraklarımızdan kovacağız. Dünya tarihinde 30 yıldır işgal altında bulunan toprakları 30 günde geri almak görülmüş bir olay değil. Bütün dünya şaşkınla izliyor. Biz o kadar güçlü bir milletiz ki o kadar güçlü ordumuz var ki bütün dünya bize gıpta ediyor. Onun için bu Ermeni vahşileri biz sivil halkı yok etmek istiyor. ancak biz korkmuyoruz. Görüyorsunuz" şeklinde konuştu.