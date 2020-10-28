Van'da PKK’ya ait keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale İlçesi kırsalında 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren Yıldırım-10 operasyonu başlatıldı.

İcra edilen operasyonda, 1 adet Zagros/Şiyar-1 keskin nişancı tüfeği, 12 adet Zagros/Şiyar-1 keskin nişancı tüfeği fişeği, 40 kg Amonyum Nitrat, 5 kg C4 patlayıcı, 23 adet küçük tüp, 20 adet büyük tüp, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatlar olay yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonların süreceği kaydedildi.