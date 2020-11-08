Son dakika: Abdullah Ağar'dan Azerbaycan açıklaması: Büyük bir zafer

Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın zaferinin ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.



"BÜYÜK BİR ZAFER"



Ağar "Son derece yüksek, rakımı 1.300-1600 m olan, SARP, 3 yanı dik ve yüksek kayalıklarla çevrili bir platoda konuşlu ŞUŞA'nın ele geçirilmesi son derece BÜYÜK BİR ZAFER. Ele geçiren Azerbaycan Ordusunun kudret ve kabiliyetine, inanç ve kararlılığına dair de ÇOK BÜYÜK BİR İSPAT" dedi.



İşte Abdullah Ağar'ın o tweet'i;





Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Şuşa zaferi sonrası Türkiye'den tebrik mesajı