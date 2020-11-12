Patates çuvallarından 19 kilo esrar çıktı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentten Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Polis, Kırıkkale yönünden gelen ve Kaman ilçesi yol ayrımında bir süre bekledikten sonra tali yollardan kent merkezine giden kapalı kasa kamyoneti takibe aldı.

Kamyonet, Özbağ kavşağında durduruldu. Narkotik köpeği 'Çine' ile yapılan aramada patates çuvallarının içine gizlenmiş 19 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü V.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.