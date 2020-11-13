BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda yerini aldı! BİM'de bu hafta hangi indirimli aktüel ürünler var?

Haftanın BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve bugün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye toplumun her kesimine hitap etmeyi amaçlayan BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle müşterileri bünyesine çekiyor. Haftanın BİM kataloğu ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda bugün neler var? İşte, raflardaki yerini alan BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünleri kataloğu…

BİM KATALOĞU 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ GÖRÜNTÜLE

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