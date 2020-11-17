Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması Bakanlar Kurulu gündeminde mi?

KONSER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI KAPATILACAK MI?

Dün toplanan ve çıkışında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik açıklamalar yaptığı koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmede ortaya çıkan rakamlar koronavirüsün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de rekor bir yayılım hızıyla artışa geçtiğini gösterdi. Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı'na iletildi. Kritik değerlendirme bugün yapılacak.

Konser, sinema ve tiyatro salonlarının faaliyet durumuyla ilgili karar bugün gerçekleşecek toplantıda belli olacak.

İBB'ye bağlı olarak hizmet veren kültür merkezi, spor salonu, İSMEK kursları ile ilgili birtakım tedbir kararları açıklandı.

İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.

2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.

3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.

4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.

5) İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir.''