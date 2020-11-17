Konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Konser ve tiyatro salonları kapatılması Bakanlar Kurulu gündeminde mi?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması beklenen tedbirler merak konusu. Son olarak bazı illerde yaşanan vaka artışına bağlı olarak kuaför, düğün salonu, halı saha, tiyatro, sinema ve konser salonlarının saat 22:00'de faaliyetlerine son vermesi kararlaştırılmıştı. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tedbirlere yönelik konular ele alınacak. Bu kapsamında konser, tiyatro ve sinema etkinlikleri iptal edilecek mi? Bakanlar Kurulu gündeminde konser ve tiyatro salonlarının kapatılması var mı? İşte detaylar…
KONSER, SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI KAPATILACAK MI?
Dün toplanan ve çıkışında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik açıklamalar yaptığı koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmede ortaya çıkan rakamlar koronavirüsün birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de rekor bir yayılım hızıyla artışa geçtiğini gösterdi. Bilim Kurulu'nda alınan tavsiye kararları bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı'na iletildi. Kritik değerlendirme bugün yapılacak.
Konser, sinema ve tiyatro salonlarının faaliyet durumuyla ilgili karar bugün gerçekleşecek toplantıda belli olacak.
İBB'ye bağlı olarak hizmet veren kültür merkezi, spor salonu, İSMEK kursları ile ilgili birtakım tedbir kararları açıklandı.
İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yapılan öneriler titizlikle incelenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1) Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir.
2) Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor A.Ş iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir.
3) Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir.
4) Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir.
5) İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.
Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir.''
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNEYİ TOPLUYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan birçok başlığın ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesini bugün topluyor. Kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüs olacak.
Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.
Bilim Kurulu'ndan iletilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması beklenen tavsiye kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni ya da ek tedbirlerin konuşulması bekleniyor.