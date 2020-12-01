Gaziemir’de ağaç katliamı

Gaziemir Belediyesine bağlı ekipler, dün sabah saatlerinde Atıf Bey Mahallesinde bulunan Rafet Şenbaydur Parkındaki 4 adet karaservi ile 3 adet kızılçam ağacını kesti. Çevrede yaşayan vatandaşlar ağaç katliamına tepki gösterdi.

BARİ MEVCUDU KORU

Yaşananlara bir tepki de Gaziemir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca'dan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kesilen ağaçların fotoğraflarını paylaşan Atmaca altına da; "Çok yazık. İnsanın içi acıyor. Evinin bahçesi bile olsa bu kıyımı yapamazsın. 20 ay oldu, yıkmaktan, bozmaktan, kesmekten başka bir şey bilmiyorsun. Yeni bir park yapmadın, bari mevcudu bozma. Çek şu beceriksiz ellerini Gaziemir'in üzerinden." yazdı.

GEZİCİLER NEREDE?

Arda'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Atmaca, Gezi Parkı Olaylarına da gönderme yaparak; "Hangi gerekçe ile bu ağaçlar kesiliyor? Birkaç ağaç için ülkeyi yangın yerine çevirenler, neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

"YANAN YERLERİ AĞAÇLANDIRMAYA ÇALIŞIRKEN…"

Özlem Yılmaz adlı bir vatandaş; "Biz yanan orman alanlarını ağaçlandıralım derken Gaziemir Belediyesi'nin Rafet Şenbaydur Parkındaki ağaçları kesmesi çok üzücü. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil" dedi.

"ORMAN'DAN 'OLUR' ALDIK"

Öte yandan ağaç katliamına ilişkin Gaziemir Belediyesinden de açıklama geldi. Belediye yetkilileri Rafet Şenbaydur Pakındaki ağaçların Orman Bölge Müdürlüğü Gaziemir Orman İşletme Şefliğinden alınan 'Olur' doğrultusunda devrilme tehlikesi ve gelişim bozukluğu gösterdikleri gerekçesi ile kesildiğini belirtti.