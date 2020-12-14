Son dakika haberi | 'Zindaşti' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Farajollah Chaab'a eski karısı üzerinden şok plan...

İstanbul'da H. Y., E.Ö., Y.D., B.F., F.D., Van'da N.Ç., D.A., E.A., M.F., A.F., ve Ankara'da ise F.Ş. olmak üzere toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İran rejim muhalifi lideri Habib Farajollah Chaab