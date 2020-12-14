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haberi | 'Zindaşti' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Farajollah Chaab'a eski karısı üzerinden şok plan...

haberi: 'in titiz takibiyle, rejim muhalifi lideri 'ın kaçırılması olayına ilişkin, suç örgütü lideri İranlı uyuşturucu baronu 'nin 11 adamı 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, MİT'in düzenlediği operasyonunun ayrıntıları da ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 16:03 Son Güncelleme: 14.12.2020 16:05 ABONE OL
Son dakika haberi | 'Zindaşti' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Farajollah Chaab'a eski karısı üzerinden şok plan...

Son dakika haberi... Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) İsveç oluşumunun başında yer alan İran rejim muhalifi lideri Habib Farajollah Chaab, 9 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da kayboldu. Chaab'ın, Zindaşti'nin yaptığı plana uygun olarak eski karısıyla buluşmak üzere geldiği İstanbul'da kurulan tuzakla yakalanıp Van'a oradan İran'a kaçırıldığı ortaya çıktı.

Zindaşti'nin, 14 yıldır İsveç'te yaşayan Chaab'ı eski eşi ile kandırarak İstanbul'a gelmesini sağladığı belirtildi. Chaab'ın eski eşiyle buluşacağını düşünerek geldiği ve bindiği i minibüste uyuşturucu kullandırılarak etkisiz hale getiirildikleri daha sonra Van'ın Başkele ilçesine oradan da İran'a kaçırıldığı ortaya çıktı.

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Bu olayda Turgay D. ve Naci Sharifi Zindaşti'nin öz yeğeni Bahtiyar F. liderliğindeki ekibin yine aktif rol aldığı Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Bu kapsamda 27 Kasım'da İstanbul merkezli 4 ilde 13 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da H. Y., E.Ö., Y.D., B.F., F.D., Van'da N.Ç., D.A., E.A., M.F., A.F., ve Ankara'da ise F.Ş. olmak üzere toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İran rejim muhalifi lideri Habib Farajollah Chaab

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Son dakika haberi | 'Zindaşti' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Farajollah Chaab'a eski karısı üzerinden şok plan...
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